Учені заговорили про лікування COVID-19 за допомогою "смертоносної моркви" від раку

Поки що препарат для лікування раку простати лише тестується на тваринах, але вчені відзначають його ефективність у боротьбі з коронавірусом у мишей.

Учені з Ноттінгемського університету припускають, що експериментальний препарат проти раку, який отримують з отруйної рослини, може стати ефективним противірусним засобом у боротьбі з COVID-19. Про це в середу, 3 лютого, пише Daily Mail.

На думку фахівців, препарат може бути ефективним не тільки проти COVID-19, а й проти простудних захворювань.

Ліки отримують з "смертоносної моркви" тапсії із сімейства зонтичних. Рослина небезпечна для великої рогатої худоби та овець, зустрічається в західній частині Середземномор'я, проходить випробування проти раку простати. Препарат тестують на тваринах, і під час досліджень учені звернули увагу, що він може зупинити зараження коронавірусом.

Якщо дослідники доведуть, що ліки справді працюють і можуть бути ефективними, то люди зможуть приймати їх у вигляді таблеток. Ліки можуть також працювати проти ряду інших вірусів, що може зробити їх особливо корисними, у тому числі для майбутніх пандемій.

Однак учені визнають, що препарат має потребу в додаткових випробуваннях, адже немає ніяких доказів, що препарат буде працювати на людях так само, як на тваринах. І все ж, за словами професора Кін-Чоу Чанга, "результати переконливо показують, що препарат і його похідні є багатообіцяючими противірусними засобами проти COVID-19 і грипу".

Препарат, про який йде мова, показав свою ефективність при блокуванні симптомів коронавірусу до і під час активної інфекції в тестах на мишах.

Нагадаємо: у кінці січня стало відомо, що Німеччина має намір закупити експериментальний препарат, яким лікували президента США Дональда Трампа. Кошти виділили на закупівлю 200 тисяч доз, для пацієнтів препарат буде безкоштовним.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан розповів, що вони планують закупити експериментальний препарат, який використовували для лікування Дональда Трампа від коронавірусу. Розроблено цей засіб на основі антитіл.

"Антитіла працюють як пасивна вакцинація. Приймання антитіл може допомогти пацієнтам у групі ризику на початковому етапі, щоб у них не було серйозних симптомів хвороби", — розповів голова МОЗ ФРН.

Раніше повідомлялося, що один з розробників речовини "Новачок" Леонід Рінк планує найближчим часом випустити противірусні ліки "Іммофон", що розраховані на боротьбу з COVID-19 та іншими вірусними захворюваннями.