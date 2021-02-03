Пентагон остановил вывод войск США из германии: в Минобороны сообщили об альянсе РФ и Китая

Офис Джо Байдена, как и обещал ранее, приостановили решение офиса Дональда Трампа о выводе почти трети из 36-тысячного американского военного контингента из Германии.

Глава Европейского командования Вооруженных сил США (U.S. European Command), и по совместительству – Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе (NATOʼs Supreme Allied Commander Europe) – генерал Тод Уолтерс заявил, что Штаты приостанавливают вывод своего контингента из ФРГ.

В частности, по словам генерала, "предварительно запланированный" вывод американских войск из ФРГ, "который осуществлялся в рамках предыдущих инициатив, был заморожен", – заявил Уолтерс в среду, 3 февраля на телефонном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

"Министр обороны США Ллойд Остин находится в процессе проведения весьма тщательного пересмотра этого решения предыдущей администрации", – добавил генерал, имея ввиду администрацию экс-президента США Дональда Трампа, которая начала вывод многотысячного контингента США из Германии в прошлом году.

В частности, как мы уже писали, из порядка 36-ти тысяч американских военнослужащих (число может меняться в связи с ротациями), у Трампа собирались оставить не более 25-ти тыс. Однако в связи с тем, что сокращение присутствия военнослужащих США в ФРГ ниже 34 500 человек не может быть осуществлено без одобрения в Конгрессе США, ранее уже появлялась информация о том, что оно может быть заблокировано.

"Другая озабоченность заключается в широко распространившемся, растущем сотрудничестве между Россией и Китаем <…> Мы очень бдительны касательно этого растущего сотрудничества", – добавил Уолтерс.

Отметим, что оценку последствий такого шага бывшей администрации в Конгрессе США ждали со стороны Пентагона, однако в первую неделю правления Байдена стало известно, что решение Трампа о выводе американских войск из Германии может быть пересмотрено в кабинете на уровень выше.