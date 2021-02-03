Парламент Великобритании призвал ввести санкции против "Челси" и "Эвертона" из-за Навального

Владелец "Челси" Роман Абрамович и акционер "Эвертона" Алишер Усманов фигурировали в санкционном списке российского оппозиционера.

В британском парламенте призвали ввести санкции против футбольных клубов "Челси" и "Эвертон" из-за их связи с российскими миллиардерами Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым, которые фигурировали в санкционном списке российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Рlaymaker 24.

Роман Абрамович является владельцем лондонского "Челси" с 2003 года, Алишер Усманов – мажоритарный акционер манчестерского клуба "Эвертон".

2 февраля суд в Москве приговорил Алексея Навального к 2 годам и 5 месяцам лишения свободы и штрафу в полмиллиона рублей по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем по делу "Ив Роше".

Парламентарии выступили с инициативой исключить "Челси" и "Эвертон" из программы Premier Skills по развитию и обучению тренеров, а также из кампании GREAT, которая продвигает торговлю и инвестиции в страны Соединенного Королевства и поддерживается Английской премьер-лигой.

Депутат от лейбористов Маргарет Ходж заявила, что необходимо поддержать Навального "не только словами".

"Этим мы выражаем поддержку Навальному. Он считает Абрамовича и Усманова клептократами", – сказала Ходж.

Отметим, приговор Навальному уже осудили госсекретарь США, главы МИДа Великобритании и Германии и президент Франции Эммануэль Макрон.