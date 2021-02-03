Парламент Великобританії закликав ввести санкції проти "Челсі" і "Евертона" через Навального

Власник "Челсі" Роман Абрамович і акціонер "Евертона" Алішер Усманов фігурували у списку санкцій російського опозиціонера.

У британському парламенті закликали ввести санкції проти футбольних клубів "Челсі" і "Евертон" через їх зв'язки з російськими мільярдерами Романом Абрамовичем і Алішером Усмановим, які фігурували у списку санкцій російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє Рlaymaker 24.

Роман Абрамович є власником лондонського "Челсі" з 2003 року, Алішер Усманов — мажоритарний акціонер манчестерського клубу "Евертон".

2 лютого суд у Москві засудив Олексія Навального до 2 років і 5 місяців позбавлення волі і штрафу в півмільйона рублів за звинуваченням у шахрайстві і легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом у справі "Ів Роше".

Парламентарії виступили з ініціативою виключити "Челсі" і "Евертон" з програми Premier Skills з розвитку та навчання тренерів, а також з кампанії GREAT, яка просуває торгівлю та інвестиції в країни Сполученого Королівства і підтримується Англійською прем'єр-лігою.

Депутат від лейбористів Маргарет Ходж заявила, що необхідно підтримати Навального "не тільки словами".

"Цим ми висловлюємо підтримку Навальному. Він вважає Абрамовича і Усманова клептократами", — сказала Ходж.

Зазначимо, вирок Навальному вже засудили держсекретар США, голови МЗС Великобританії і Німеччини та президент Франції Еммануель Макрон.