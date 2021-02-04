Сенаторы США внесли законопроект о санкциях против России из-за Навального

Законопроектом вводятся целевые санкции против российских должностных лиц.

Группа сенаторов, представляющих как республиканскую, так и демократическую партию, внесла в Конгресс США законопроект о персональных санкциях против России за лишение свободы оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении на сайте сенатора Марко Рубио.

"Сенаторы. повторно внесли законопроект "О привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность" 2021 года. Законопроектом вводятся целевые санкции против российских должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного права, что включает отравление и тюремное заключение оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального", – говорится в сообщении.

[ + – ] Сенатор Марко Рубио

Законопроект предписывает администрации определить, нарушил ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия. Он также требует отчета об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова и о личном богатстве, накопленном за счет коррупционной деятельности Владимира Путина и его ближайшего окружения.

"Правительство Путина имеет долгую и отвратительную историю использования убийств и попыток убийства, чтобы заставить замолчать российских граждан внутри страны и за рубежом, которые обращают внимание на коррупцию и злоупотребления режима, – сказал сенатор Крис Кунс. – Этот двухпартийный законопроект направлен на то, чтобы привлечь к ответственности Путина и его ближайшее окружение, одновременно отправляя четкий сигнал о том, что российское правительство должно немедленно освободить Навального и прекратить свои репрессивные действия".

Напомним, накануне сенатор Митт Ромни написал, что "Навального отравили, однако, когда выяснилось, что попытка была неудачной, режим Путина решил его посадить". "Сильным лидерам не нужно сажать своих оппонентов, чтобы сохранить власть. На этой неделе мы представим закон, налагающий санкции на виновных в этих действиях", — обещал Ромни.

2 февраля суд в Москве заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.