"Навального не получилось убить, потому его решили посадить", - сенатор-республиканец в США

Сенатор Митт Ромни уверен, что "сильным лидерам не нужно сажать своих оппонентов, чтобы сохранить власть".

Митт Ромни, который с 2019 года является сенатором США от штата Юта (член Республиканской партии) осудил приговор российского суда оппозиционеру Алексею Навальному. На своей странице в Twitter американский политик написал, что "Навального отравили, однако, когда выяснилось, что попытка была неудачной, режим Путина решил его посадить".

"Сильным лидерам не нужно сажать своих оппонентов, чтобы сохранить власть. Сперва, Алексея Навального отравили, однако, когда выяснилось, что попытка была неудачной, режим Путина решил его посадить, сымитировав "судебный процесс". На этой неделе мы представим закон, налагающий санкции на виновных в этих действиях", — написал сенатор Ромни.

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Отметим, 2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

Речь Навального во время этого заседания превратилась в очередной призыв к гражданам РФ выходить на массовые демонстрации.

2 февраля акции в поддержку оппозиционера начались в Москве и в Питере. В столице силовики проводили задержания протестующих.

Приговор Навальному уже осудили госсекретарь США, главы МИДа Великобритании и Германии и президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, 17 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. За несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.

31 января протесты из-за задержания Навального повторились. По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел.

Вернулся в Россию 17 января Навальный после лечения в немецкой клинике "Шарите". В августе 2020 года его отравили, после чего тот впал в кому. Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, в котором останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика. В Штатах также уверены, что оппозиционера пытались отравить ядом группы "Новичок". Сам Навальный утверждал, что его "заказал" Владимир Путин.