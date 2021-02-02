"Навального не вийшло вбити, тому його вирішили посадити", — сенатор-республіканець в США

Сенатор Мітт Ромні впевнений, що "сильним лідерам не потрібно саджати своїх опонентів, щоб зберегти владу".

Мітт Ромні, який з 2019 року є сенатором США від штату Юта (член Республіканської партії) засудив вирок російського суду опозиціонеру Олексію Навальному. На своїй сторінці в Twitter американський політик написав, що "Навального отруїли, проте, коли з'ясувалося, що спроба була невдалою, режим Путіна вирішив його посадити".

"Сильним лідерам не потрібно садити своїх опонентів, щоб зберегти владу. Спершу Олексія Навального отруїли, проте, коли з'ясувалося, що спроба була невдалою, режим Путіна вирішив його посадити, зімітувавши "судовий процес". Цього тижня ми презентуємо закон, який накладе санкції на винних у цих діях", — написав сенатор Ромні.

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Відзначимо, 2 лютого суд в Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 року. Крім того Навальному призначили штраф у 500 тисяч рублів.

Виступ Навального під час цього засідання перетворився на черговий призов до громадян РФ виходити на масові демонстрації.

2 лютого акції на підтримку опозиціонера почалися в Москві і в Пітері. У столиці Росії силовики проводили затримання учасників протесту.

Вирок Навальному вже засудили держсекретар США, глави МЗС Великобританії і Німеччини та президент Франції Еммануель Макрон.

Нагадаємо, 17 січня Хімкінський суд Москви на 30 діб заарештував повернувся в Росію російського опозиціонера Олексія Навального у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після "рішення суду" Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.

23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. За кілька годин з початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб.

31 січня протести через затримання Навального повторилися. Під час масових акцій силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ.

Повернувся в Росію 17 січня Навальний після лікування в німецькій клініці "Шаріте". У серпні 2020 року його отруїли, після чого він впав у кому. Німецька лабораторія знайшла сліди отрути "Новачок" на пляшці з питною водою з номера томського готелю, в якому зупинявся Навальний.

Дві незалежні лабораторії Франції і Швеції підтвердили наявність слідів отрути "Новачок" в організмі російського політика. У Штатах також впевнені, що опозиціонера намагалися отруїти речовиною з групи "Новачок". Сам Навальний стверджував, що його "замовив" Володимир Путін.