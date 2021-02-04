Сенатори США внесли законопроект про санкції проти Росії через Навального

Законопроектом вводяться цільові санкції проти російських посадовців.

Група сенаторів, які представляють як республіканську, так і демократичну партію, внесла до Конгресу США законопроект про персональні санкції проти Росії за позбавлення волі опозиціонера Олексія Навального. Про це йдеться в повідомленні на сайті сенатора Марко Рубіо.

"Сенатори. Повторно внесли законопроект "Про залучення РФ до відповідальності за зловмисну діяльність" 2021 року. Законопроектом вводяться цільові санкції проти російських посадовців, причетних до обурливих порушень міжнародного права, що враховує отруєння та тюремне ув'язнення опозиційного лідера й активіста з боротьби з корупцією Олексія Навального", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Сенатор Марко Рубіо

Законопроект пропонує адміністрації визначити, чи порушив Кремль закони США, які забороняють використання хімічної та біологічної зброї. Він також вимагає звіт про вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова й про особисте багатство, накопичене за рахунок корупційної діяльності Володимира Путіна та його найближчого оточення.

"Уряд Путіна має довгу й огидну історію використання вбивств і спроб вбивства, щоб змусити замовкнути російських громадян усередині країни та за кордоном, які звертають увагу на корупцію і зловживання режиму, — сказав сенатор Кріс Кунс. — Цей двопартійний законопроект спрямований на те, щоб привернути до відповідальності Путіна та його найближче оточення, одночасно надсилаючи чіткий сигнал про те, що російський уряд повинен негайно звільнити Навального і припинити свої репресивні дії".

Нагадаємо, напередодні сенатор Мітт Ромні написав, що "Навального отруїли, проте, коли з'ясувалося, що спроба була невдалою, режим Путіна вирішив його посадити". "Сильним лідерам не потрібно садити своїх опонентів, щоб зберегти владу. Цього тижня ми представимо закон, який накладає санкції на винних у цих діях", — обіцяв Ромні.

2 лютого суд у Москві замінив умовний термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того, Навальному призначили штраф 500 тисяч рублів.