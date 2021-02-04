В США могут начать носить сразу две маски для защиты от COVID-19, - СМИ

Две маски должны лучше защищать от наиболее заразных штаммов Covid-19, считает медицинский советник Джо Байдена.

Центр по контролю заболеваний в США может начать официально рекомендовать американцам носить две маски. Об этом пишет Bloomberg.

Ведущий инфекционист США и медицинский советник Джо Байдена, доктор Энтони Фаучи заявил, что для большей защиты имеет смысл носить сразу две маски.

"У нас постоянно спрашивают, имеет ли смысл носить две маски? Центр по контролю заболеваний дает свои рекомендации основываясь на данных. Сейчас в центре исследуют вопрос о ношении нескольких масок. На данный момент рекомендаций нет. … Тем не менее нет ничего плохого в использовании двух масок как физического барьера от коронавируса", — заявляет Фаучи.

По его словам, он и сам носит две маски, но рекомендовать делать это он пока не может. Как только появятся исследования, подтверждающие эффективность такой методики, Центр по контролю заболеваний обновит свои рекомендации.

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Напомним, с 14 декабря в США началась массовая вакцинация населения от коронавируса. К апрелю 2021 планируется вакцинация 100 миллионов человек.

Президент США Джо Байден заявлял о подготовке плана 100 дней, 100 млн вакцин.