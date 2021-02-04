У США можуть почати носити відразу дві маски для захисту від COVID-19, — ЗМІ

Дві маски повинні краще захищати від найбільш заразних штамів Covid-19, вважає медичний радник Джо Байдена.

Центр із контролю захворювань в США може почати офіційно рекомендувати американцям носити дві маски. Про це пише Bloomberg.

Провідний інфекціоніст США та медичний радник Джо Байдена, доктор Ентоні Фаучі заявив, що для більшого захисту є сенс носити відразу дві маски.

"У нас постійно запитують, чи є сенс носити дві маски? Центр із контролю захворювань дає свої рекомендації, грунтуючись на даних. Зараз у центрі досліджують питання про носіння декількох масок. Наразі рекомендацій немає. ...проте немає нічого поганого у використанні двох масок як фізичного бар'єру від коронавірусу", — заявляє Фаучі.

За його словами, він і сам носить дві маски, але рекомендувати робити це він поки не може. Щойно з'являться дослідження, що підтверджують ефективність такої методики, Центр із контролю захворювань оновить свої рекомендації.

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Нагадаємо, з 14 грудня в США почалася масова вакцинація населення від коронавірусу. До квітня 2021 планується вакцинація 100 мільйонів осіб.

Президент США Джо Байден заявляв про підготовку плану 100 днів, 100 млн вакцин.