Женщины умирают от ночной остановки сердца чаще, чем мужчины, – исследование

Также остановке сердца больше подвержены курильщики и больные астмой, однако этот фактор повышает риск независимо от гендера.

Кардиологи медицинского центра Седарс-Синай в США проанализировали записи о 4126 случаях внезапной остановки сердца. Оказалось, у женщин она происходила ночью в 25,4% случаев, у мужчин – в 20,6%. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Heart Rhythm.

Исследователи пока не знают, чем объяснить это различие, но допускают, что дело может быть в особенностях дыхания.

Также остановке сердца были больше подвержены курильщики и больные астмой, однако этот фактор повышал риск независимо от гендера.

Риски были выше и у людей, принимавших препараты, которые могут влиять на дыхательный центр в головном мозге: антидепрессанты, обезболивающие и успокоительные. Поэтому следует более внимательно относиться ко времени приема лекарств, считают исследователи. Также следует внимательнее учитывать принадлежность пациентов к группам риска при назначении подобных лекарств.

Внезапная остановка сердца – это нарушение ритма, при котором сердце перестает биться. Ее не нужно путать с сердечным приступом (инфарктом), который возникает из-за закупорки коронарных артерий. В отличие от него, у внезапной остановки сердца часто нет предварительных симптомов, а шанс выжить, если это произойдет вне больницы, не превышает 10%.

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