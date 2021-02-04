Жінки помирають від нічної зупинки серця частіше, ніж чоловіки, — дослідження

Також до зупинки серця більше схильні курці і хворі на астму, проте цей фактор підвищує ризик незалежно від гендеру.

Кардіологи медичного центру Седарс-Сінай у США проаналізували записи про 4126 випадків раптової зупинки серця. Виявилося, у жінок вона відбувалася вночі у 25,4% випадків, у чоловіків — у 20,6%. Результати їхнього дослідження були опубліковані в журналі Heart Rhythm.

Дослідники поки не знають, чим пояснити цю відмінність, але допускають, що справа може бути в особливостях дихання.

Також до зупинки серця були більше схильні курці і хворі на астму, проте цей фактор підвищував ризик незалежно від гендеру.

Ризики були вище і в людей, які приймали препарати, що можуть впливати на дихальний центр головного мозку: антидепресанти, знеболювальні та заспокійливі. Тому варто більш уважно ставитися до часу приймання ліків, вважають дослідники. Також варто уважніше враховувати приналежність пацієнтів до груп ризику при призначенні подібних ліків.

Раптова зупинка серця — це порушення ритму, за якого серце перестає битися. Її не потрібно плутати з серцевим нападом (інфарктом), що виникає через закупорку коронарних артерій. На відміну від нього, у раптової зупинки серця часто немає попередніх симптомів, а шанс вижити, якщо це станеться поза лікарнею, не перевищує 10%.

Нагадаємо: тендер на суму 10,24 млн грн на проведення біоповедінкового дослідження серед чоловіків, які мають сексуальні стосунки з представниками своєї статі, оголосив Центр громадського здоров'я МОЗ, а відповідна заявка опублікована на сайті державних закупівель 1 лютого.

Доцент фізики Університету Карнегі-Меллона Шиладітья Банерджі у своєму дослідженні, опублікованому в журналі Nature Physics, показує, як певні типи бактерій можуть адаптуватися до тривалого впливу антибіотиків, змінюючи свою форму.