Уровень доверия россиян к Путину в конце января – начале февраля скатился до 29%

После полугода относительной стабильности, показатель доверия граждан РФ к президенту к середине зимы опять начал снижаться.

Социологическая компания "Аналитический центр Юрия Левады", который признан в России "иностранным агентом" провел опрос в дни последних митингов на прошедших выходных в России, а также после них: с 29-го января – по 2 февраля 2021 года.

Результаты опроса, который "проводили на дому у респондентов методом личного интервью", опубликованы на сайте организации. Как сообщается в документе: "В ходе опроса респондентов просили назвать несколько политиков или общественных деятелей, которым они доверяют больше всего".

Как выяснилось по итогам исследования, проведенного среди 1616 россиян в возрасте от 18-ти и старше в 137 населенных пунктах РФ, уровень доверия Путину после полугода стабильности возобновил нисходящий тренд, и в настоящее время составляет всего 29%.

Следом за президентом РФ, по уровню доверия расположились председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин с 12% доверяющих ему респондентов, а также депутат Государственной Думы Федерального собрания, председатель "ЛДПР" Владимир Жириновский с показателем в 10%.

В исследовании указывается, что опрошенным не предлагали никаких заранее заготовленных списков, а "респонденты сами называли политиков", которым доверяют. При этом, рейтинг одобрения действий Путина на посту президента составил 64%, а не одобряют его деятельность на посту – 34%. И это процентное соотношение даже по данным запрещенной "Левады-Центра" за последние два года практически не изменились.

Отметим, что по данным предыдущих исследований этой же социологической службы, в августе-октябре 2020 года уровень доверия Путину держался на уровне 33-34%, а минимальное значение социологи зафиксировали в июле, когда о доверии Путину сообщили 23% респондентов.

Если верить опросам "Левада-центра", рейтинг доверия к Владимиру Путину уже больше двух лет постоянно снижается, лишь иногда повышаясь на один-два пункта. Причем еще в ноябре 2017 года уровень доверия к политику составлял целых 59%. Самый высокий рейтинг у действующего президента РФ был в 2015 году и составлял 80%.

Отметим, что такое снижение доверия к президенту РФ произошло на фоне выхода фильма "Дворец для Путина", снятого "Фондом борьбы с коррупцией", а также и многотысячных акций протеста в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального.