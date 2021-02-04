Рівень довіри росіян до Путіна в кінці січня — на початку лютого скоротився до 29%

Після півроку відносної стабільності, показник довіри громадян РФ до президента до середини зими знову почав знижуватися.

Соціологічна компанія "Аналітичний центр Юрія Левади", що визнаний в Росії "іноземним агентом", провів опитування в дні останніх мітингів на минулих вихідних у Росії, а також після них: з 29-го січня — по 2 лютого 2021 року.

Результати опитування, що "проводили вдома в респондентів методом особистого інтерв'ю", опубліковані на сайті організації. Як повідомляється в документі: "У ході опитування респондентів просили назвати кілька політиків чи громадських діячів, яким вони довіряють найбільше".

Як з'ясувалося за підсумками дослідження, проведеного серед 1616 росіян у віці від 18-ти і старше в 137 населених пунктах РФ, рівень довіри до Путіна після півроку стабільності почав знов спадати і наразі становить усього 29%.

Слідом за президентом РФ, за рівнем довіри розташувалися голова Уряду Російської Федерації Михайло Мішустін з 12% респондентів, хто довіряє йому, а також депутат Державної Думи Федеральних зборів, голова "ЛДПР" Володимир Жириновський з показником 10%.

У дослідженні вказується, що опитаним не пропонували ніяких заздалегідь заготовлених списків, а "респонденти самі називали політиків", яким довіряють. При цьому, рейтинг схвалення дій Путіна на посту президента становить 64%, а не схвалюють його діяльність на посту — 34%. І це відсоткове співвідношення, навіть за даними забороненого "Левади-Центру", за останні два роки практично не змінилося.

Зазначимо, що за даними попередніх досліджень цієї ж соціологічної служби, у серпні-жовтні 2020 року рівень довіри до Путіна тримався на рівні 33-34%, а мінімальне значення соціологи зафіксували в липні, коли про довіру до Путіна повідомили 23% респондентів.

Якщо вірити опитуванням "Левада-центру", рейтинг довіри до Володимира Путіна вже понад два роки постійно знижується, лише іноді підвищуючись на один-два пункти. Причому ще в листопаді 2017 року рівень довіри до політика становив цілих 59%. Найвищий рейтинг у чинного президента РФ був у 2015 році і становив 80%.

Зазначимо, що таке зниження довіри до президента РФ сталося на фоні виходу фільму "Палац для Путіна", знятого "Фондом боротьби з корупцією", а також і багатотисячних акцій протесту на підтримку засудженого опозиціонера Олексія Навального.