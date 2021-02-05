"Америка возвращается": Байден назвал приоритеты внешней политики США

Новая администрация США прекращает политику изоляционизма, которую проводил Дональд Трамп.

"Дипломатия снова в центре нашей внешней политики, Америка возвращается ", – сказал президент США Джо Байден в своем первом выступлении по вопросам внешней политики.

Он считает, что американское лидерство сталкивается с новой фазой надвигающегося авторитаризма, включая "растущие амбиции Китая соперничать с Соединенными Штатами, а также решимость России нанести ущерб нашей демократии".

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"Я ясно дал понять президенту Путину, в отличие от моего предшественника, что дни, когда США сдавались перед лицом агрессивных действий России: вмешательства в наши выборы, кибератаки, отравления своих граждан, прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить", – заверил Байден.

Президент отметил, что США сталкиваются с вызовами для безопасности, процветания и демократических ценностей со стороны наиболее серьезного противника – Китая. "Мы воспринимаем Китай как нарушителя правил в сфере экономики. Но мы готовы работать с Китаем, если это отвечает нашим интересам", – заверил он.

США пересмотрят дислокацию своих войск за рубежом. Вывод американских военнослужащих и техники из ФРГ приостановлен.

Новая администрация США увеличивает квоту приема беженцев из-за рубежа до 125 тысяч человек в год.

Байден рассказал, что за последние две недели он успел пообщаться со многими союзниками США. Речь шла о переформатировании внешней политики страны и восстановлении демократических союзов, которые "атрофировались за последние четыре года пренебрежения и злоупотреблений".

Соединенные Штаты должны "снова стоять плечом к плечу с нашими союзниками и ключевыми партнерами", – считает президент. При этом нужно продолжать "дипломатическое взаимодействие с нашими противниками и конкурентами там, где это в наших интересах и способствует безопасности американского народа".

Напомним, Байден призвал к немедленному освобождению политика Алексея Навального: "Навальный был избран целью за то, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий".

3 февраля Байден подписал три указа, которые ослабляют жесткую иммиграционную политику экс-президента Дональда Трампа.