"Америка повертається": Байден назвав пріоритети зовнішньої політики США

Нова адміністрація США припиняє політику ізоляціонізму, яку проводив Дональд Трамп.

"Дипломатія знову в центрі нашої зовнішньої політики, Америка повертається", — сказав президент США Джо Байден у своєму першому виступі з питань зовнішньої політики.

Він вважає, що американське лідерство стикається з новою фазою насувається авторитаризму, включаючи "зростаючі амбіції Китаю змагатися зі Сполученими Штатами, а також рішучість Росії завдати шкоди нашій демократії".

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"Я ясно дав зрозуміти президенту Путіну, на відміну від мого попередника, що дні, коли США здавалися перед лицем агресивних дій Росії: втручання в наші вибори, кібератаки, отруєння своїх громадян, пройшли. Ми будемо без вагань змушувати Росію платити", — запевнив Байден.

Президент зазначив, що США стикаються з викликами для безпеки, процвітання і демократичних цінностей з боку найбільш серйозного противника — Китаю. "Ми сприймаємо Китай як порушника правил у сфері економіки. Але ми готові працювати з Китаєм, якщо це відповідає нашим інтересам", — запевнив він.

США переглянуть дислокацію своїх військ за кордоном. Виведення американських військовослужбовців і техніки з ФРН призупинено.

Нова адміністрація США збільшує квоту прийому біженців з-за кордону до 125 тисяч осіб на рік.

Байден розповів, що за останні два тижні він встиг поспілкуватися з багатьма союзниками США. Йшлося про переформатування зовнішньої політики країни і відновлення демократичних спілок, які "атрофувалися за останні чотири роки зневаги і зловживань".

Сполучені Штати повинні "знову стояти пліч-о-пліч з нашими союзниками і ключовими партнерами", — вважає президент. При цьому потрібно продовжувати "дипломатичну взаємодію з нашими супротивниками і конкурентами там, де це в наших інтересах і сприяє безпеці американського народу".

Нагадаємо: Байден закликав до негайного звільнення політика Олексія Навального: "Навальний був обраний мішенню за те, що викривав корупцію. Він повинен бути звільнений негайно і без умов".

3 лютого Байден підписав три укази, які послаблюють жорстку імміграційну політику екс-президента Дональда Трампа.