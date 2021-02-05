В Москве полиция задержала 20 художников, охранявших слово "Свобода" в костюмах ОМОНа

Задержанные уверяют, что не нарушили никаких законов, поскольку их наряды лишь имитировали реальную форму спецслужб РФ.

Московские правоохранители задержали 25 участников арт-проекта российской фото-художницы Эмми Америки. Перфоманс был посвящен теме "полицейского произвола" и "свободе". Такой информацией с изданием "Медуза" поделилась одна из задержанных – Евгения Николаева.

По данным оппозиционного российского Telegram-канала "Апология протеста", были задержаны 20 человек, которые в форме бойцов ОМОНа охраняли слово "Свобода", вытоптанное в снегу. При этом, по словам Николаевой, на форме, в которой позировали участники съемок, отсутствовали какие-либо опознавательные знаки.

Ее слова подтвердила в комментарии "Новой газете" другая задержанная – Ольга Лисовская. В частности, та рассказала, что участники художественного проекта взяли костюмы омоновцев в аренду: "На них нет нашивок, ничего – это тонкий обычный, издалека похожий на костюм ОМОНа наряд".

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"Мы стояли возле написанного на снегу слова "Свобода". Это было недолго, мы стояли за домом в районе Крылатских холмов. Потом переоделись, шли обратно, но возле автобусов нас встретила полиция", – поведала Лисовская детали акции. Согласно ее свидетельствам, правоохранители "не представились, не показали удостоверения, и не сказали, почему нас задерживают".

Задержанных отвезли в "ОВД Крылатское" – отдел МВД России по микрорайону Крылатское, города Москвы. Как передает канал "Апология протеста", к ним уже выехал адвокат проекта Даниил Берман.

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Отметим, что данная акция проходила на фоне массовых задержаний на митингах в поддержку Алексея Навального, которые прошли по всей России после того, как 2-го февраля Симоновский суд Москвы заменил оппозиционеру его условный срок в 3,5 года – на реальную "отсидку".

Как сообщается в материале "Медузы" художник и фотограф Эмми Америка сотрудничает с такими изданиями, как "Vogue Arabia", "Numero", "Office Magazine". Фотограф стала широко известной у себя на родине после участия в инициативе против домашнего насилия – благотворительной акции "Не виновата", которая проходила более чем в 15 городах РФ и в столице Беларуси – Минске.

Популярности Америке добавил и ее фотопроект в поддержку художницы и ЛГБТ-активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой, против которой в 2019 году возбудили уголовное дело о распространении порнографии, а также административное – о гей-пропаганде после публикации рисунков во "ВКонтакте".