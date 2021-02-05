У Москві поліція затримала 20 художників, які охороняли слово "Свобода" в костюмах ОМОНу

Затримані запевняють, що не порушили жодних законів, оскільки їхні наряди лише імітували реальну форму спецслужб РФ.

Московські правоохоронці затримали 25 учасників арт-проекту російської фото-художниці Еммі Америки. Перфоманс був присвячений темі "поліцейського свавілля" і "свободи". Такою інформацією з виданням "Медуза" поділилася одна із затриманих — Євгенія Миколаєва.

За даними опозиційного російського Telegram-каналу "Апологія протесту", були затримані 20 осіб, які у формі бійців ОМОНу охороняли слово "Свобода", витоптане в снігу. При цьому, за словами Ніколаєвої, на формі, у якій позували учасники зйомок, були відсутні будь-які розпізнавальні знаки.

Її слова підтвердила в коментарі "Новій газеті" інша затримана — Ольга Лісовська. Зокрема, та розповіла, що учасники мистецького проекту взяли костюми омонівців в оренду: "На них немає нашивок, нічого — це тонкий, звичайний, здалеку схожий на костюм ОМОНу наряд".

[ + – ]

"Ми стояли біля написаного на снігу слова "Свобода". Це було недовго, ми стояли за будинком в районі Крилатських пагорбів. Потім переодяглися, йшли назад, але біля автобусів нас зустріла поліція", — розповідала Лісовська деталі акції. Згідно з її свідченнями, правоохоронці "не ввійшли, не показали посвідчення, і не сказали, чому нас затримують".

Затриманих відвезли в "ОВС Крилатське" — відділ МВС Росії по мікрорайону Крилатське, міста Москви. Як передає канал "Апологія протесту", до них уже виїхав адвокат проекту Данило Берман.

[ + – ]

Зазначимо, що акція проходила на фоні масових затримань на мітингах на підтримку Олексія Навального, які пройшли по всій Росії після того, як 2-го лютого Симоновський суд Москви замінив опозиціонеру його умовний термін в 3,5 роки — на реальну "відсидку".

Як повідомляється в матеріалі "Медузи", художник і фотограф Еммі Америка співпрацює з такими виданнями, як "Vogue Arabia", "Numero", "Office Magazine". Фотограф стала широко відомою у себе на батьківщині після участі в ініціативі проти домашнього насильства — благодійної акції "Не винна", яка проходила в понад 15 містах РФ і в столиці Білорусі — Мінську.

Популярності Америці додав і її фотопроект на підтримку художниці і ЛГБТ-активістки з Комсомольська-на-Амурі Юлії Цвєткової, проти якої у 2019 році порушили кримінальну справу про поширення порнографії, а також адміністративну — про гей-пропаганду після публікації малюнків у "ВКонтакті".