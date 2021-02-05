У Москві поліція затримала 20 художників, які охороняли слово "Свобода" в костюмах ОМОНу
Затримані запевняють, що не порушили жодних законів, оскільки їхні наряди лише імітували реальну форму спецслужб РФ.
Московські правоохоронці затримали 25 учасників арт-проекту російської фото-художниці Еммі Америки. Перфоманс був присвячений темі "поліцейського свавілля" і "свободи". Такою інформацією з виданням "Медуза" поділилася одна із затриманих — Євгенія Миколаєва.
За даними опозиційного російського Telegram-каналу "Апологія протесту", були затримані 20 осіб, які у формі бійців ОМОНу охороняли слово "Свобода", витоптане в снігу. При цьому, за словами Ніколаєвої, на формі, у якій позували учасники зйомок, були відсутні будь-які розпізнавальні знаки.
Її слова підтвердила в коментарі "Новій газеті" інша затримана — Ольга Лісовська. Зокрема, та розповіла, що учасники мистецького проекту взяли костюми омонівців в оренду: "На них немає нашивок, нічого — це тонкий, звичайний, здалеку схожий на костюм ОМОНу наряд".
"Ми стояли біля написаного на снігу слова "Свобода". Це було недовго, ми стояли за будинком в районі Крилатських пагорбів. Потім переодяглися, йшли назад, але біля автобусів нас зустріла поліція", — розповідала Лісовська деталі акції. Згідно з її свідченнями, правоохоронці "не ввійшли, не показали посвідчення, і не сказали, чому нас затримують".
Затриманих відвезли в "ОВС Крилатське" — відділ МВС Росії по мікрорайону Крилатське, міста Москви. Як передає канал "Апологія протесту", до них уже виїхав адвокат проекту Данило Берман.
Зазначимо, що акція проходила на фоні масових затримань на мітингах на підтримку Олексія Навального, які пройшли по всій Росії після того, як 2-го лютого Симоновський суд Москви замінив опозиціонеру його умовний термін в 3,5 роки — на реальну "відсидку".
Як повідомляється в матеріалі "Медузи", художник і фотограф Еммі Америка співпрацює з такими виданнями, як "Vogue Arabia", "Numero", "Office Magazine". Фотограф стала широко відомою у себе на батьківщині після участі в ініціативі проти домашнього насильства — благодійної акції "Не винна", яка проходила в понад 15 містах РФ і в столиці Білорусі — Мінську.
Популярності Америці додав і її фотопроект на підтримку художниці і ЛГБТ-активістки з Комсомольська-на-Амурі Юлії Цвєткової, проти якої у 2019 році порушили кримінальну справу про поширення порнографії, а також адміністративну — про гей-пропаганду після публікації малюнків у "ВКонтакті".