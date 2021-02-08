"Они облажались", - Элтон Джон раскритиковал условия Брексита для музыкантов

Великобритания не договорилась о безвизовых поездках в страны ЕС британским исполнителям.

Исполнитель Элтон Джон призвал правительство Великобритании пересмотреть условия соглашения с ЕС, чтобы артисты имели возможность беспрепятственно въезжать в страны ЕС. Об этом сообщает Independent.

По словам Элтона Джона, "правительство облажалось" из-за отсутствия соглашения с ЕС о безвизовых турах для британских артистов. Он считает, что если правительство не пересмотрит условия, то это может нанести вред целому поколению исполнителей. Это повысит стоимость организации концертов на территории Евросоюза, а также столкнет музыкантов с необходимостью оформлять новые документы.

"Переговорщики Бориса Джонсона либо не заботились о музыкантах, либо не думали о них, либо были недостаточно подготовлены. Они облажались. В конечном итоге британскому правительству предстоит разобраться с этим. Им нужно вернуться и пересмотреть условия", — заявил сэр Элтон Джон.

Элтон Джон считает, что ситуация просто смешна. Музыка — одна из сфер, которая приносит экономике королевству 5,8 млрд фунтов стерлингов. При этом переговоров с ЕС о Brexit вопрос о музыкальных исполнителях даже не поднимался.

Отмечается, что переговорщики от Евросоюза предлагали оставить возможность безвизовых туров для музыкантов, однако правительство Британии от него отказалось из-за опасения, что это подрывает цели Брексита.

Напомним, 1 января Великобритания окончательно вышла из Европейского союза. Ранее в ходе переговоров между ЕС и Великобританией удалось достичь нового торгового соглашения, которое описывает дальнейшее сотрудничество.