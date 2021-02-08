"Вони облажались", — Елтон Джон розкритикував умови Брексіту для музикантів

Великобританія не домовилася про безвізові поїздки в країни ЄС британським виконавцям.

Виконавець Елтон Джон закликав уряд Великої Британії переглянути умови угоди з ЄС, щоб артисти мали можливість безперешкодно в'їжджати в країни ЄС. Про це повідомляє Independent.

За словами Елтона Джона, "уряд облажався" через відсутність угоди з ЄС про безвізові тури для британських артистів. Він вважає, що якщо уряд не перегляне умови, то це може завдати шкоди цілому поколінню виконавців. Це підвищить вартість організації концертів на території Євросоюзу, а також зіштовхне музикантів із необхідністю оформляти нові документи.

"Учасники переговорів Бориса Джонсона або не дбали про музикантів, або не думали про них, або були недостатньо підготовлені. Вони облажались. У кінцевому підсумку британському уряду належить розібратися з цим. Їм потрібно повернутися та переглянути умови", — заявив сер Елтон Джон.

Елтон Джон вважає, що ситуація просто смішна. Музика — одна зі сфер, яка приносить економіці королівства 5,8 млрд фунтів стерлінгів. Водночас переговорів з ЄС про Brexit питання про музичних виконавців навіть не порішувалося.

Зазначається, що переговорники від Євросоюзу пропонували залишити можливість безвізових турів для музикантів, проте уряд Британії від неї відмовився через побоювання, що це підриває цілі Брексіту.

Нагадаємо, 1 січня Великобританія остаточно вийшла з Європейського союзу. Раніше під час переговорів між ЄС та Великобританією вдалося досягти нової торгової угоди, яке описує подальшу співпрацю.