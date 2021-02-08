"Ты нам помоги, Спутник V": российские заключенные зачитали рэп о вакцине (видео)
Видео должно, по замыслу авторов, мотивировать пройти вакцинацию от коронавируса.
В России заключенные колонии ИК-12 в Нижнем Тагиле написали и исполнили рэп-композицию о преимуществах вакцины "Спутник V".
Об этом сообщает TJournal со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области.
Отмечается, что видео записано "творческой группой" осужденных и должно, по замыслу авторов, мотивировать пройти вакцинацию от коронавируса.
В треке поется о быстром распространении вируса по миру, а также о том, что российские ученые нашли "спасение" от пандемии:
Ты нам, ты нам помоги,
Спутник Ви, Спутник Ви.
Вакцинацию пройди,
Спутник Ви, Спутник Ви.
В ролике использованы музыка и слова собственного сочинения, которые исполнили Александр Заяц (вокал) и Евгений Кудрин (музыка). Выпустить видео заключенным помог воспитательный отдел колонии.
Осужденные ИК-12 трудятся на производстве изделий из металла, швейной продукции и мебели.
Напомним, с 1 февраля на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей Украины началась массовая вакцинация населения от коронавируса COVID-19. Правозащитники уже сообщают о случаях отказа от вакцинации российской вакциной "Спутник V" в оккупированной части Луганской области.