"Ты нам помоги, Спутник V": российские заключенные зачитали рэп о вакцине (видео)

Видео должно, по замыслу авторов, мотивировать пройти вакцинацию от коронавируса.

В России заключенные колонии ИК-12 в Нижнем Тагиле написали и исполнили рэп-композицию о преимуществах вакцины "Спутник V".

Об этом сообщает TJournal со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области.

Отмечается, что видео записано "творческой группой" осужденных и должно, по замыслу авторов, мотивировать пройти вакцинацию от коронавируса.

В треке поется о быстром распространении вируса по миру, а также о том, что российские ученые нашли "спасение" от пандемии:

Ты нам, ты нам помоги,

Спутник Ви, Спутник Ви.

Вакцинацию пройди,

Спутник Ви, Спутник Ви.

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В ролике использованы музыка и слова собственного сочинения, которые исполнили Александр Заяц (вокал) и Евгений Кудрин (музыка). Выпустить видео заключенным помог воспитательный отдел колонии.

Осужденные ИК-12 трудятся на производстве изделий из металла, швейной продукции и мебели.

Напомним, с 1 февраля на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей Украины началась массовая вакцинация населения от коронавируса COVID-19. Правозащитники уже сообщают о случаях отказа от вакцинации российской вакциной "Спутник V" в оккупированной части Луганской области.