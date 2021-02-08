"Ти нам допоможи, Супутник V": російські ув'язнені зачитали реп про вакцину (відео)

Відео має, за задумом авторів, мотивувати вакцинуватися від коронавірусу.

У Росії увʼязнені колонії ІК-12 у Нижньому Тагілі написали і виконали реп-композицію про переваги вакцини "Супутник V".

Про це повідомляє TJournal з посиланням на прес-службу ГУФСВП по Свердловській області.

Зазначається, що відео записане "творчою групою" засуджених і має, за задумом авторів, мотивувати вакцинуватися від коронавірусу.

У треку співається про швидке поширення вірусу по світу, а також про те, що російські вчені знайшли "порятунок" від пандемії:

Ти нам, ти нам допоможи,

Супутник Ві, супутник Ві.

Вакцинацію пройди,

Супутник Ві, супутник Ві.

[ + – ]

У ролику використані музика і слова власного виробництва, які виконали Олександр Заєць (вокал) і Євген Кудрін (музика). Випустити відео увʼязненим допоміг виховний відділ колонії.

Засуджені ІК-12 працюють на виробництві виробів з металу, швейної продукції та меблів.

Нагадаємо: з 1 лютого на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей України почалася масова вакцинація населення від коронавірусу COVID-19. Правозахисники вже повідомляють про випадки відмови від вакцинації російською вакциною "Супутник V" в окупованій частині Луганської області.