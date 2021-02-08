Россия отомстила Албании, сделав посла страны персоной "нон грата"

Москва сообщила об ответных мерах в связи с объявлением "persona non grata" первого секретаря Посольства РФ в Албании.

Россия объявила персоной нон грата первого секретаря Посольства Албании в Москве Йониды Дрогу, и сообщила о выдворении албанского дипломата из страны.

"8 февраля Посол Албании Арбен Газиони был приглашен в МИД РФ, где ему была вручена нота Министерства об объявлении "persona non grata" первого секретаря Посольства Албании в Москве Йониды Дрогу", – сообщается российского внешнеполитического ведомства в понедельник.

Как отмечается в объявлении, такое шаг предпринят российскими властями в ответ на решение Албании выслать из страны "под совершенно надуманным предлогом" первого секретаря Посольства России в Тиране.

Такие действия албанской стороны в РФ расценили, как "провокацию с целью набрать политические очки в условиях начавшейся в Албании избирательной кампании, подыграть антироссийским силам на Западе и заручиться их поддержкой".

"Действия албанской стороны противоречат заверениям Тираны о стремлении развивать дружественные отношения между нашими странами, фактически отодвигают перспективу преодоления застоя в двусторонних делах", – заключили в МИДе РФ. Как указано в кремлевской депеше, такая "непоследовательность" албанских властей "достойна сожаления".

На днях Россия объявила о высылке ряда других иностранных дипломатов – Германии, Польши и Швеции – из-за участия последних в несанкционированных акциях 23 января, проходивших в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Послов трех стран обязали без промедлений покинуть территорию России.

Напомним, во вторник, 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному его условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, приговорив политика к 3,5 года колонии общего режима.