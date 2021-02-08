Росія помстилася Албанії, зробивши посла країни персоною "нон грата"

Москва повідомила про заходи у відповідь у зв'язку з оголошенням "persona non grata" першого секретаря Посольства РФ в Албанії.

Росія оголосила персоною нон грата першого секретаря Посольства Албанії в Москві Йоніди Дрогу, і повідомила про вислання албанського дипломата з країни.

"8 лютого Посол Албанії Арбен Газіоні був запрошений у МЗС РФ, де йому була вручена нота Міністерства про оголошення "persona non grata" першого секретаря Посольства Албанії в Москві Йоніди Дрогу", — повідомляється російським зовнішньополітичним відомством у понеділок.

Як зазначається в оголошенні, такий крок зроблено російською владою у відповідь на рішення Албанії вислати з країни "під абсолютно надуманим приводом" першого секретаря Посольства Росії в Тирані.

Такі дії албанської сторони в РФ розцінили, як "провокацію з метою набрати політичні бали в умовах розпочатої в Албанії виборчої кампанії, підіграти антиросійським силам на Заході і заручитися їхньою підтримкою".

"Дії албанської сторони суперечать запевненням Тирани про прагнення розвивати дружні відносини між нашими країнами, фактично відсувають перспективу подолання застою у двосторонніх справах", — підсумували в МЗС РФ. Як зазначено в кремлівській депеші, така "непослідовність" албанської влади "гідна жалю".

Днями Росія оголосила про висилку ряду інших іноземних дипломатів — Німеччини, Польщі та Швеції — через участь останніх у несанкціонованих акціях 23 січня, що проходили на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Послів трьох країн зобов'язали без зволікань покинути територію Росії.

Нагадаємо: у вівторок, 2 лютого Симоновський суд Москви замінив засновнику Фонду боротьби з корупцією Олексію Навальному його умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний, засудивши політика до 3,5 роки колонії загального режиму.