Литва откажется от российской вакцины, даже если ее одобрит ЕС

Литовский премьер заявила, что Россия использует "Спутник V", чтобы достичь геополитических целей.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ее страна не будет закупать российскую вакцину "Спутник V" даже если ее одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам.

Об этом передает Delfi.

По словам литовского премьера, закупки Евросоюза полностью обеспечат Литву вакцинами, произведенными на Западе. Поэтому, считает она, рассматривать вопрос о приобретении российской вакцины "нет необходимости".

"Наш портфель состоит из ряда вакцин, которые либо уже зарегистрированы, либо на пути к регистрации, или которые могут быть не зарегистрированы в ближайшее время, но появятся другие, и я уверена, что нам вообще не нужно рассматривать это (покупку российской вакцины)", – заявила Шимоните.

Она добавила, что литовцы будут вакцинироваться только вакцинами из "стран трансатлантического партнерства".

"Решения Литвы, принимаемые совместно с другими странами ЕС относительно совместных закупок вакцин, безусловно, обеспечивают вакцинацию общества без тех вакцин, которые производятся в странах, не входящих в ЕС и трансатлантическое партнерство", – сказала Шимоните.

Также литовский премьер заявила, что Россия использует свою вакцину, чтобы достичь геополитических целей.

"Усилия предложить вакцину европейским и другим странам, когда сам российский народ еще не привит, кажутся очередной геополитической игрой, я не сомневаюсь", – сказала Шимоните.

Напомним, с 1 февраля на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей Украины началась массовая вакцинация населения от коронавируса COVID-19. Правозащитники уже сообщают о случаях отказа от вакцинации российской вакциной "Спутник V" в оккупированной части Луганской области.