Литва відмовиться від російської вакцини, навіть якщо її схвалить ЄС

Литовський прем'єр заявила, що Росія використовує "Супутник V", щоб досягти геополітичних цілей.

Премʼєр-міністр Литви Інгріда Шимон заявила, що її країна не буде закуповувати російську вакцину "Супутник V" навіть якщо її схвалить Європейське агентство з лікарських засобів.

Про це передає Delfi.

За словами литовського премʼєра, закупівля Євросоюзу повністю забезпечать Литву вакцинами, зробленими на Заході. Тому, вважає вона, розглядати питання про придбання російської вакцини "немає необхідності".

"Наш портфель складається з ряду вакцин, які або вже зареєстровані, або на шляху до реєстрації, або які можуть бути не зареєстровані найближчим часом, але зʼявляться інші, і я впевнена, що нам взагалі не потрібно розглядати це (покупку російської вакцини)", — заявила Шимон.

Вона додала, що литовці будуть вакцинуватися тільки вакцинами з "країн трансатлантичного партнерства".

"Рішення Литви, прийняті спільно з іншими країнами ЄС щодо спільних закупівель вакцин, безумовно, забезпечують вакцинацію суспільства без тих вакцин, які виробляються в країнах, що не входять в ЄС і трансатлантичне партнерство", — сказала Шимон.

Також литовський премʼєр заявила, що Росія використовує свою вакцину, щоб досягти геополітичних цілей.

"Зусилля запропонувати вакцину європейським та іншим країнам, коли сам російський народ ще не щеплений, здаються черговою геополітичної грою, я не сумніваюся", — сказала Шимон.

Нагадаємо: з 1 лютого на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей України почалася масова вакцинація населення від коронавірусу COVID-19. Правозахисники вже повідомляють про випадки відмови від вакцинації російською вакциною "Супутник V" в окупованій частині Луганської області.