В Латвии запретили ретрансляцию 16 российских ТВ-каналов

Запрет не связан с содержанием вещания каналов.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) запретил ретрансляцию ряда российских ТВ-каналов. Решение вступит в силу в полночь 10 февраля.

Под запрет попали: REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, "НТВ Сериал" и др. – всего 16 каналов.

Причиной запрета стало то, что сейчас на территории Латвии нет представителя, который может от имени владельца каналов дать согласие на распространение программ. Владельцы каналов также не выразили желание продолжить распространение программ на территории Латвии, указали в NEPLP.

Прежний держатель прав – TEM LV сообщил совету, что с 1 февраля у него нет права на эти программы.

Член NEPLP Янис Эглитис указал, что "сотрудничество с лицами, находящимися под санкциями, создает повышенные риски в бизнесе, а спихнуть права на распространение кому-то "со стороны" юридически не так просто реализовать".

Этот комментарий появился потому, что предприятие TEM LV является частью холдинга, фактическому владельцу которого выдвинуто обвинение в нарушении международных санкций.

Эглитис отметил, что решение о запрете ретрансляции принято на время, пока не появится новый держатель прав на распространение каналов. Он подчеркнул, что запрет не связан с содержанием каналов.

Ранее NEPLP ранее запретил ретрансляцию ряда каналов, так как они связаны с лицами, находящимися под санкциями ЕС. Это были каналы группы RT, находящейся под контролем Дмитрия Киселева, и каналы, бенефициаром которых является российский миллиардер Юрий Ковальчук.

Летом 2020 года парламент Латвии разрешил NEPLP аннулировать разрешение на вещание и ретрансляцию каналов, связанных с лицами, находящимися под санкциями ЕС, угрожающими национальной безопасности или состоящими в преступной организации.

Напомним, аккаунт Министерства иностранных дел РФ в аннексированном Крыму в Twitter признали официальным. 7 февраля, администрация социальной сети пометила его соответствующей галочкой. Министерство иностранных дел вместе с посольством Украины в США работают над тем, чтобы аккаунт утратил верифицированный статус.