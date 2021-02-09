У Латвії заборонили ретрансляцію 16 російських ТБ-каналів

Заборона не пов'язана з утриманням мовлення каналів.

Національна рада з електронним ЗМІ Латвії (NEPLP) заборонив ретрансляцію ряду російських ТБ-каналів. Рішення вступить у силу в опівночі 10 лютого.

Під заборону потрапили: REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, "НТВ Серіал" та ін. — всього 16 каналів.

Причиною заборони стало те, що зараз на території Латвії немає представника, який може від імені власника каналів дати згоду на поширення програм. Власники каналів також не виявили бажання продовжити поширення програм на території Латвії, вказали в NEPLP.

Колишній власник прав — TEM LV повідомив раді, що з 1 лютого в нього немає права на ці програми.

Член NEPLP Яніс Еглітіс вказав, що "співпраця з особами, які перебувають під санкціями, створює підвищені ризики в бізнесі, а права на поширення комусь з юридичного "боку" не так просто реалізувати".

Цей коментар зʼявився тому, що підприємство TEM LV є частиною холдингу, фактичного власника якого висунуто звинувачення в порушенні міжнародних санкцій.

Еглітіс зазначив, що рішення про заборону ретрансляції прийнято на час, поки не зʼявиться новий власник прав на розповсюдження каналів. Він підкреслив, що заборона не повʼязана з утриманням каналів.

Раніше NEPLP заборонив ретрансляцію ряду каналів, оскільки вони повʼязані з особами, які перебувають під санкціями ЄС. Це були канали групи RT, що перебуває під контролем Дмитра Кисельова, і канали, бенефіціаром яких є російський мільярдер Юрій Ковальчук.

Влітку 2020 року парламент Латвії дозволив NEPLP анулювати дозвіл на мовлення та ретрансляцію каналів, повʼязаних з особами, які перебувають під санкціями ЄС, загрожують національній безпеці або перебувають у злочинній організації.

Нагадаємо: акаунт Міністерства закордонних справ РФ в окупованому Криму у Twitter визнали офіційним. 7 лютого адміністрація соціальної мережі позначила його відповідною галочкою. Міністерство закордонних справ разом з посольством України в США працюють над тим, щоб акаунт втратив верифікований статус.