Тель-Авив будет бесплатно вакцинировать иностранцев от коронавируса

Среди иностранцев, которые сделали прививку в первый день программы, – граждане Филиппин, Молдовы и Нигерии.

Во вторник, 9 февраля, в Тель-Авиве (Израиль) начали бесплатно вакцинировать от коронавируса иностранцев и соискателей статуса беженцев.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным издания, около пунктов вакцинации образовались большие очереди. Среди иностранцев, которые сделали прививку в первый день этой программы, – граждане Филиппин, Молдовы и Нигерии.

Представитель муниципалитета Тель-Авива Эйтан Шварц сказал, что правительство обязано "вакцинировать всех в пределах страны".

Как сообщает издание Newsru.co.il, по данным минздрава Израиля на 9 февраля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 3 540 942 человек (около 59 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 2 157 100 человек (около 64 тыс. за последние сутки). Речь идет исключительно о вакцине Pfizer.

Отметим, в Израиле прививку от коронавируса получили более половины жителей страны, таким образом, это государство заняло первое место в мире по проценту вакцинированного от COVID-19 населения.

В Израиле ранее заявили, что эффективность вакцины Pfizer ниже, чем заявила компания-разработчик. После первой дозы вакцины 12,4 тысячи израильтян все равно заразились коронавирусом. Такие есть и среди тех, кто получил вторую дозу – их 69.