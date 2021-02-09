Тель-Авів безкоштовно вакцинуватиме іноземців від коронавірусу

Серед іноземців, які зробили щеплення в перший день програми, — громадяни Філіппін, Молдови та Нігерії.

У вівторок, 9 лютого, в Тель-Авіві (Ізраїль) почали безкоштовно вакцинувати від коронавірусу іноземців та здобувачів статусу біженців.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

За даними видання, близько пунктів вакцинації утворилися великі черги. Серед іноземців, які зробили щеплення в перший день цієї програми, — громадяни Філіппін, Молдови та Нігерії.

Представник муніципалітету Тель-Авіва Ейтан Шварц сказав, що уряд зобов'язаний "вакцинувати всіх у межах країни".

Як повідомляє видання Newsru.co.il, за даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю на 9 лютого, першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 3 540 942 осіб (майже 59 тис. за останню добу), другу дозу — 2 157 100 осіб (майже 64 тис. за останню добу). Йдеться виключно про вакцину Pfizer.

Зазначимо, в Ізраїлі щеплення від коронавірусу отримали більше половини жителів країни, таким чином, ця держава посіла перше місце в світі за відсотком вакцинованого від COVID-19 населення.

В Ізраїлі раніше заявили, що ефективність вакцини Pfizer нижча, ніж заявила компанія-розробник. Після першої дози вакцини 12,4 тисячі ізраїльтян все одно заразилися коронавірусом. Такі є і серед тих, хто отримав другу дозу — їх 69.