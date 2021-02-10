Штайнмайер отверг критику посла Украины об искажении фактов Второй мировой войны

Говоря о "Северном потоке-2", президент ФРГ связал историю войны с нынешними отношениями Германии и России.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отверг критику посла Украины в Германии Андрея Мельника за свои слова, что строительство "Северного потока-2" является почти последним мостиком между Россией и Европой, и что Германия должна "учитывать очень изменчивую историю с Россией".

Об этом сообщает DW.

Обвинение Штайнмайера в искажении истории Второй мировой войны официальный Берлин назвал "полным непониманием".

"Текст интервью говорит сам за себя", – прокомментировал слова украинского посла Штайнмайер.

Критику украинского дипломата вызвало интервью президента ФРГ изданию Rheinische Post, в котором он назвал отношения в области энергетики "почти последним мостиком между Россией и Европой" и сказал, что надо учитывать непростую историю между странами.

"Жертвами (Второй мировой) войны стали более 20 миллионов жителей Советского Союза. Это не оправдывает сегодняшние промахи российской политики, но нам нельзя упускать из виду этот более широкий контекст", – заявил Штайнмайер.

В ответ на его слова, Мельник заявил, что трактовка, когда СССР автоматически приравнивается к России, является "абсолютно недопустимым искажением истории и прямым игнорированием непомерных жертв других народов", прежде всего украинского.

По его словам, утверждения президента ФРГ "глубоко ранили украинцев".

Напомним, бывший канцлер Германии, а ныне главой совета директоров "Роснефти", Герхард Шредер оскорбил украинского посла в Берлине Андрея Мельника, назвав того "каким-то карликом из Украины".

Мельник критиковал Шредера за его пророссийскую позицию, назвав его "топ-лоббистом Кремля".