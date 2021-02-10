Штайнмаєр відкинув критику посла України про спотворення фактів Другої світової війни

Говорячи про "Північний потік-2", президент ФРН пов'язав історію війни з нинішніми відносинами Німеччини і Росії.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відкинув критику посла України в Німеччині Андрія Мельника за свої слова, що будівництво "Північного потоку-2" є майже останнім містком між Росією і Європою, і що Німеччина повинна "враховувати дуже мінливу історію з Росією".

Про це повідомляє DW.

Звинувачення Штайнмаєра в спотворенні історії Другої світової війни офіційний Берлін назвав "повним нерозумінням".

"Текст інтерв'ю говорить сам за себе", — прокоментував слова українського посла Штайнмаєр.

Критику українського дипломата викликало інтерв'ю президента ФРН виданню Rheinische Post, у якому він назвав відносини в галузі енергетики "майже останнім містком між Росією і Європою" і сказав, що треба враховувати непросту історію між країнами.

"Жертвами (Другої світової) війни стали понад 20 мільйонів жителів Радянського Союзу. Це не виправдовує сьогоднішні промахи російської політики, але нам не можна випускати з уваги цей більш широкий контекст", — заявив Штайнмаєр.

У відповідь на його слова, Мельник заявив, що трактування, коли СРСР автоматично прирівнюється до Росії, є "абсолютно неприпустимим спотворенням історії і прямим ігноруванням непомірних жертв інших народів", перш за все українського.

За його словами, твердження президента ФРН "глибоко поранили українців".

Нагадаємо: колишній канцлер Німеччини, а нині голова ради директорів "Роснафти", Герхард Шредер образив українського посла в Берліні Андрія Мельника, назвавши того "якимось карликом з України".

Мельник критикував Шредера за його проросійську позицію, назвавши його "топ-лобістом Кремля".