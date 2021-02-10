В Великобритании обнаружили четыре новых симптома заражения COVID-19

К четырем самым распространенным признакам коронавируса добавились новые проявления.

Ученые Имперского колледжа Лондона ("Imperial College London") зафиксировали несколько новых симптомов поражения организма коронавирусом. Как сообщается в исследовании Колледжа, опубликованном в среду, 10-го февраля: "COVID-19 связан с более широким набором симптомов, чем считалось ранее".

В частности, опыт, который был проведен с участием более чем миллиона человек в Англии, продемонстрировал, что в добавок к "классическим" симптомам – потере обоняния и вкуса, лихорадке и постоянному кашлю – обнаружились новые:

озноб;

потеря аппетита;

головная боль;

боли в мышцах.

"Наличие любого из этих новых или классических симптомов, по отдельности, либо в сочетании, было связано с заражением коронавирусом. И чем больше симптомов упоминали люди, тем больше была вероятность того, что они дадут положительный результат на COVID", – сообщили исследователи.

Как отмечается в материале, участники исследования, получили по почте опросники программы Колледжа "REACT-1", а также наборы для самостоятельной сдачи анализа на коронавирус. Анкеты собирались в период с июня прошлого года по январь 2021-го.

При этом, в исследовании сообщается, что у новых признаков может быть "отложенный эффект". Так, около 60% инфицированных людей не сообщали о каких-либо симптомах в течение недели, предшествующей тесту.

Исследование также показало, что симптомы меняются с возрастом: "В то время как озноб был связан с положительным результатом теста во всех возрастах, головные боли были зарегистрированы у молодых людей в возрасте 5-17 лет, потеря аппетита у людей в возрасте 18-54 и 55+ лет и мышечные боли у людей в возрасте 18-54 лет".

"Инфицированные дети 5-17 лет также реже сообщали о лихорадке, постоянном кашле и потере аппетита по сравнению со взрослыми", – отметили авторы научной публикации.

Как заявил директор программы "REACT" профессор Пол Эллиотт: "Полученные нами результаты указывают на то, что многие из инфицированных COVID-19 не будут сдавать анализы, а следовательно, не будут и самоизолироваться, поскольку их симптомы не совпадают с теми, которые указаны в действующем перечне, используемом для выявления инфицированных".

В статье также уточняется, что в настоящее время британцам рекомендуется сдавать анализы при наличии любого из четырех основных симптомов, что в идеале позволяет выявлять до половины всех случаев инфицирования. При включении в список новых симптомов этот показатель якобы можно будет довести до 75%.

Также в ходе опроса ученые пытались установить, можно ли по симптоматике определить вероятность заражения новым, "британским" штаммом коронавируса. Как выяснилось, среди заболевших новым штаммом, было больше чем при обычном COVID-19, жаловавшихся на кашель. При этом, такое заражение реже сопровождалось потерей обоняния.

Как выяснилось на днях, "британский" штамм коронавируса имеет мутацию, которая обесценивает уже существующие вакцины и делает их непригодными к использованию. В частности, в ЮАР уже приостановили вакцинацию препаратом "Oxford-AstraZeneca" после того, как исследование показало "неутешительные" результаты по его эффективности против нового штамма.