У Великобританії виявили чотири нових симптоми зараження COVID-19

До чотирьох найпоширеніших ознак коронавірусу додалися нові прояви.

Учені Імперського коледжу Лондона ( "Imperial College London") зафіксували кілька нових симптомів ураження організму коронавірусом. Як повідомляється в дослідженні Коледжу, опублікованому в середу, 10-го лютого: "COVID-19 пов'язаний з більш широким набором симптомів, ніж вважалося раніше".

Зокрема, дослід, що був проведений за участю понад мільйона людей в Англії, продемонстрував, що на додаток до "класичних" симптомів — втрати нюху і смаку, лихоманки і постійного кашлю — додалися нові:

озноб;

втрата апетиту;

головний біль;

біль у м'язах.

"Наявність будь-якого з цих нових або класичних симптомів, окремо або в поєднанні було пов'язано із зараженням коронавірусом. І чим більше симптомів згадували люди, тим більше була вірогідність того, що вони отримають позитивний результат на COVID", — повідомили дослідники.

Як зазначається в матеріалі, учасники дослідження отримали поштою опитувальники програми Коледжу "REACT-1", а також набори для самостійної здачі аналізу на коронавірус. Анкети збиралися в період з червня минулого року по січень 2021-го.

При цьому в дослідженні повідомляється, що в нових ознак може бути "відкладений ефект". Так, близько 60% інфікованих людей не повідомляли про будь-які симптоми протягом тижня, що передує тесту.

Дослідження також показало, що симптоми змінюються з віком: "У той час як озноб був пов'язаний з позитивним результатом тесту людей різного віку, головні болі були зареєстровані в молодих людей у віці 5-17 років, втрата апетиту в людей у віці 18-54 і 55+ років і м'язові болі в людей у віці 18-54 років".

"Інфіковані діти 5-17 років також рідше повідомляли про лихоманку, постійний кашель і втрату апетиту порівняно з дорослими", — зазначили автори наукової публікації.

Як заявив директор програми "REACT" професор Пол Елліотт: "Отримані нами результати вказують на те, що багато хто з інфікованих на COVID-19 не здаватимуть аналізи, а отже, не будуть і самоізолюватись, оскільки їхні симптоми не збігаються з тими, які вказані в чинному переліку, використовуваному для виявлення інфікованих".

У статті також уточнюється, що наразі британцям рекомендується здавати аналізи за наявності будь-якого з чотирьох основних симптомів, що в ідеалі дозволяє виявляти до половини всіх випадків інфікування. При включенні в список нових симптомів цей показник нібито можна буде довести до 75%.

Також у ході опитування вчені намагалися встановити, чи можна за симптоматикою визначити ймовірність зараження новим, "британським" штамом коронавірусу. Як з'ясувалося, серед захворілих на новий штам, було більше, ніж за звичайного COVID-19, людей, які скаржилися на кашель. При цьому таке зараження рідше супроводжувалося втратою нюху.

Як з'ясувалося днями, "британський" штам коронавірусу має мутацію, яка знецінює вже існуючі вакцини і робить їх непридатними до використання. Зокрема, у ПАР вже призупинили вакцинацію препаратом "Oxford-AstraZeneca" після того, як дослідження показало "невтішні" результати з його ефективності проти нового штаму.