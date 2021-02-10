Это не бегство: жена Навального прилетела в Германию по своим делам, – Spiegel

Подробностей визита жены российского оппозиционера не приводится, однако известно, что та покинула РФ "не из страха".

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная прилетела в немецкий город Франкфурт-на-Майне с частным визитом.

"В то время как российские СМИ намекали, что жена Навального покинула родную страну из страха, в Берлине сообщили о ее частном визите в Германию", – сообщает немецкая газета "Der Spiegel" со ссылкой на собственные источники.

Также в публикации "Spiegel" отмечается, что Навальная прибыла в Франкфурт-на-Майне в среду вечером, 10-го февраля. Никакой дополнительной информации о визите жены российского политика в материале не приводится.

Сама Навальная также не анонсировала свой отъезд из РФ. В частности ее адвокат Светлана Давыдова сказала "Дождю", что не комментирует эту информацию. Более того, в комментарии информагентству ТАСС Давыдова сообщила о том, что не располагает сведениями об ее отъезде.

Напомним, днем 10 февраля российское государственное информагентство "Интерфакс" сообщило со ссылкой на "информированный источник", что Юлия Навальная улетела из московского аэропорта "Домодедово" рейсом во Франкфурт-на-Майне.

Тем временем, судебная система РФ ужесточает преследование сторонников Алексея Навального. Так, в среду Басманный суд Москвы принял решение об аресте сроком на два месяца оппозиционера Леонида Волкова, который координирует региональные штабы Навального. Однако арестовать Волкова получиться лишь по возвращению его в Россию из Вильнюса, куда тот бежал еще в августе 2019 года из-за рисков уголовных преследований у себя на родине.