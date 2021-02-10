Це не втеча: дружина Навального прилетіла до Німеччини у своїх справах, — Spiegel

Подробиць візиту дружини російського опозиціонера не наводиться, проте відомо, що та покинула РФ "не зі страху".

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія Навальна прилетіла до німецького міста Франкфурт-на-Майні з приватним візитом.

"У той час як російські ЗМІ натякали, що дружина Навального покинула рідну країну зі страху, в Берліні повідомили про її приватний візит до Німеччини", — повідомляє німецька газета "Der Spiegel" з посиланням на власні джерела.

Також в публікації "Spiegel" зазначається, що Навальна прибула у Франкфурт-на-Майні в середу ввечері, 10-го лютого. Ніякої додаткової інформації про візит дружини російського політика в матеріалі не наводиться.

Сама Навальна теж не анонсувала свій від'їзд з РФ. Зокрема її адвокат Світлана Давидова сказала "Дощу", що не коментує цю інформацію. До того ж, в коментарі інформагентству ТАСС Давидова повідомила про те, що не має відомостей про її від'їзд.

Нагадаємо, вдень, 10 лютого, російське державне інформагентство "Інтерфакс" повідомило з посиланням на "інформоване джерело", що Юлія Навальна полетіла з московського аеропорту "Домодєдово" рейсом до Франкфурта-на-Майні.

Тим часом, судова система РФ посилює переслідування прихильників Олексія Навального. Так, в середу Басманний суд Москви ухвалив рішення про арешт строком на два місяці опозиціонера Леоніда Волкова, який координує регіональні штаби Навального. Однак заарештувати Волкова вийде лише після його повернення в Росію з Вільнюса, куди той утік ще в серпні 2019 року через ризик кримінальних переслідувань у себе на батьківщині.