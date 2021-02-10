Жена Навального покинула Россию, – СМИ

Юлия Навальная якобы улетела во Франкфурт-на-Майне.

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия улетела из России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Как уточнил собеседник агентства, Навальная улетела из московского аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне.

Сама Навальная не анонсировала свой отъезд из РФ. Ее адвокат Светлана Давыдова сказала "Дождю", что не комментирует эту информацию.

Информагентству ТАСС Давыдова также сообщила, что не располагает сведениями о выезде Навальной в Германию.

"У меня нет такой информации", – сказала она.

Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев также сообщил ТАСС, что не в курсе отъезда жены его подзащитного за пределы РФ.

Кстати, сегодня, 10 февраля, Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте Леонида Волкова, который координирует региональные штабы Алексея Навального.

Напомним, 17 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. Сообщалось, что за несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек. Юлия Навальная также приняла участие в этом митинге в Москве. Она была задержана, а 1 февраля суд оштрафовал ее на 20 тыс. руб. "за участие в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта".

31 января протесты из-за задержания Навального повторились. По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4 000 человек и возбудили два десятка уголовных дел.

2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.