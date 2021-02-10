Суд в Москве заочно арестовал координатора штабов Навального Леонида Волкова

Если Волков приедет в Россию — его арестуют на 2 месяца.

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте Леонида Волкова, который координирует региональные штабы оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщило издание "Открытые медиа" со ссылкой на поступивший им пресс-релиз суда.

Отмечается, что Волкова арестовали на 2 месяца. В январе 2021 года на него завели уголовное дело из-за "вовлечения несовершеннолетнего в в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего". Случилось это после его призывов выходить на митинги в поддержку Навального 23 января 2021 года.

По информации "РИА Новости", Волкова арестуют на 2 месяца с момента задержания его на территории России или экстрадиции.

Ранее Волкова также объявили в международный розыск в странах СНГ. Тот, комментируя эту историю, заявил, что ему "наплевать".

Волков выехал из России в Вильнюс в августе 2019 года из-за рисков уголовных преследований.

Отметим, 9 февраля Волков анонсировал новую протестную акцию в поддержку Навального и других арестованных. Он предложил людям 14 февраля, на "День влюбленных", ровно в 20:00 выйти из своих домов, выложить из зажженных свечей сердце, сфотографировать его сверху и выложить снимок в соцсетях. Те же, у кого нет свечей, могут просто включить фонарики на телефонах и постоять так несколько минут. Акция закончится в 20:15. Силовики не смогут рассредоточиться по абсолютно всем дворам и, соответственно, массовых задержаний на этот раз не будет.

Напомним, 17 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. Сообщалось, что за несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.

31 января протесты из-за задержания Навального повторились. По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4 000 человек и возбудили два десятка уголовных дел.

2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

Акции проходили в Москве и в Питере и 2 февраля, вскоре после вынесения приговора Навальному. Силовики также проводили задержания протестующих.