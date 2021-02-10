Дружина Навального покинула Росію, — ЗМІ

Юлія Навальна нібито полетіла до Франкфурта-на-Майні.

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія полетіла з Росії. Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на інформоване джерело.

Як уточнив співрозмовник агентства, Навальна полетіла з московського аеропорту "Домодєдово" у Франкфурт-на-Майні.

Сама Навальна не анонсувала свій відʼїзд з РФ. Її адвокат Світлана Давидова сказала "Дощу", що не коментує цю інформацію.

Інформагентству ТАСС Давидова також повідомила, що не має відомостей про виїзд Навальної в Німеччину.

"У мене немає такої інформації", — сказала вона.

Адвокат Олексія Навального Вадим Кобзєв також повідомив ТАСС, що не в курсі відʼїзду дружини його підзахисного за межі РФ.

До речі, сьогодні, 10 лютого, Басманний суд Москви ухвалив рішення про заочний арешт Леоніда Волкова, який координує регіональні штаби Олексія Навального.

Нагадаємо: 17 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував Олексія Навального, котрий повернувся в Росію, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після того, що сталося, Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.

23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. Повідомлялося, що за кілька годин від початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб. Юлія Навальна також взяла участь у цьому мітингу в Москві. Вона була затримана, а 1 лютого суд оштрафував її на 20 тис. руб. "за участь у неузгодженій акції, що призвела до перешкоди для пішоходів і транспорту".

31 січня протести через затримання Навального повторилися. За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4 000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ.

2 лютого суд у Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того, Навальному призначили штраф 500 тисяч рублів.