Украинец осужден в США на 7 лет за отмывание похищенных хакерами денег

Осужденный помог легализовать около 3 млн похищенных долларов.

В США 38-летнего гражданина Украины приговорили к 87 месяцам тюремного заключения за участие в схеме по отмыванию денег. Он также обязан уплатить 99 тыс. долларов судебных издержек. Украинец признал себя виновным, сообщил Минюст США.

По данным следствия, с 2009 по 2012 годы одессит Александр Мусиенко сотрудничал с восточноевропейскими хакерами. Действуя под прикрытием фиктивных фирм, таких как Vita Finance и Hilpert, он легализовал на территории США средства, похищенные хакерами. Мусиенко занимался вербовкой и руководил сетью "денежных мулов" – лиц, которые получали похищенные деньги на свои банковские счета и ​​сразу переводили их на посторонние счета, зарегистрированные за пределами США. За это они получали около 5% от каждого перевода. Эти люди считали, что они занимаются легальными операциями. По данным прокуратуры, схема работала с 2009 по 2012 год. Всего было похищено не менее 3 млн долларов с банковских счетов граждан США.

Мусиенко арестовали в 2018 году во время его частной поездки в Южную Корею и выдали весной 2019 года США. В апреле 2019 ФБР нашло в ноутбуке Мусиенко файлы, содержащие данные о 120 тыс. платежных карточек и связанную с ними идентификационную информацию.

Напомним, хакеры из Украины обокрали американские и европейские банки на 2,5 млрд долларов. Об этом сообщил Офис генпрокурора. Их удалось разоблачить в ходе международной спецоперации при участии Евроюста, Европола, а также правоохранителей США и Германии. Они действовали на территории Харькова и Харьковской области с 2014 года.

Сайт Национальной полиции подвергся хакерской атаке, на страницах нескольких областных управлений хакеры разместили фейковые сообщения. Кроме того, хакеры взломали сайт Николаевской ОГА и разместили на нем флаг боевиков.