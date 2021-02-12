Українець засуджений у США на 7 років за відмивання викрадених хакерами грошей

Засуджений допоміг легалізувати близько 3 млн викрадених доларів.

У США 38-річного громадянина України засудили до 87 місяців тюремного ув'язнення за участь у схемі з відмивання грошей. Він також зобов'язаний сплатити 99 тис. доларів судових витрат. Українець визнав себе винним, повідомив Мін'юст США.

За даними слідства, з 2009 по 2012 роки одесит Олександр Мусієнко співпрацював зі східноєвропейськими хакерами. Діючи під прикриттям фіктивних фірм, таких як Vita Finance і Hilpert, він легалізував на території США кошти, викрадені хакерами. Мусієнко займався вербуванням і керував мережею "грошових мулів" — осіб, які отримували викрадені гроші на свої банківські рахунки і відразу переводили їх на сторонні рахунки, зареєстровані за межами США. За це вони отримували близько 5% від кожного переказу. Ці люди вважали, що вони займаються легальними операціями. За даними прокуратури, схема працювала з 2009 по 2012 рік. Усього було викрадено не менше 3 млн доларів з банківських рахунків громадян США.

Мусієнка заарештували у 2018 році під час його приватної поїздки до Південної Кореї і видали весною 2019 року США. У квітні 2019 ФБР знайшло в ноутбуці Мусієнка файли, що містять дані про 120 тис. платіжних карток і пов'язану з ними ідентифікаційну інформацію.

Нагадаємо: хакери з України обікрали американські та європейські банки на 2,5 млрд доларів. Про це повідомив Офіс генпрокурора. Їх вдалося викрити в ході міжнародної спецоперації за участю Євроюсту, Європолу, а також правоохоронців США і Німеччини. Вони діяли на території Харкова та Харківської області з 2014 року.

Сайт Національної поліції піддався хакерській атаці, на сторінках декількох обласних управлінь хакери розмістили фейкові повідомлення. Крім того, хакери зламали сайт Миколаївської ОДА і розмістили на ньому прапор бойовиків.