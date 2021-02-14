В Египте нашли, возможно, самую древнюю пивоварню в мире, ей около 5000 лет (фото)

Пивоварня способна была производить 22,400 литров за раз. В одном помещении могло быть до 40 емкостей с пивом.

В Египте группа археологов обнаружила пивоварню возрастом 5000 лет в Северном Абидосе, Сохаг. Об этом сообщает Министерство туризма Египта.

Вероятней всего, пивоварня была сооружена в эпоху правления фараона Нармера. Он правил Египтом более 5000 лет назад, Нармер был первым фараоном, который объединил Верхний и Нижний Египет.

Сообщается, что пивоварня могла производить до 22,400 литров за один раз. Исследователи предполагают, что пиво производили для обрядов захоронения первых королей. Сохаг в Древнем Египте был одним из главных религиозных центров государства.

[ + – ] Емкости для изготовления пива

Группа археологов смогла выявить точно расположение пивоварни. Они обнаружили 8 помещений, в которых производилось пиво. Резервуары были высотой в 2,5 метра, и шириной 40 сантиметров. В одном помещении могло находиться до 40 резервуаров.

[ + – ] Остатки емкости для производства пива.

Сообщается, что ранее британские археологи уже находили сведения о наличии пивоварни в районе Сохага. Но лишь сейчас археологам удалось найти точное место расположение древней пивоварни.

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