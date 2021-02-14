У Єгипті знайшли, можливо, найдавнішу пивоварню в світі, їй близько 5000 років (фото)

Пивоварня здатна була виробляти 22,400 літрів за раз. В одному приміщенні могло бути до 40 ємностей з пивом.

В Єгипті група археологів виявила пивоварню віком 5000 років в Північному Абидосі, Сохаг. Про це повідомляє Міністерство туризму Єгипту.

Скоріш за все, пивоварня була споруджена в епоху правління фараона Нармера. Він правив Єгиптом понад 5000 років тому, Нармер був першим фараоном, який об'єднав Верхній і Нижній Єгипет.

Повідомляється, що пивоварня могла виробляти до 22,400 літрів за один раз. Дослідники припускають, що пиво виробляли для обрядів поховання перших королів. Сохаг в Стародавньому Єгипті був одним з головних релігійних центрів держави.

[ + – ] Ємності для виготовлення пива

Група археологів змогла виявити точне розташування пивоварні. Вони виявили 8 приміщень, в яких вироблялось пиво. Резервуар був висотою у 2,5 метра, а шириною в 40 сантиметрів. В одному приміщенні могло знаходитися до 40 резервуарів.

[ + – ] Залишки ємності для виробництва пива.

Повідомляється, що раніше британські археологи вже знаходили відомості про наявність пивоварні в районі Сохаг. Але лише зараз археологам вдалося знайти точне місце розташування стародавньої пивоварні.

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