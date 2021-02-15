Компания Mercedes-Benz объявила об отзыве 1,3 млн. авто из-за сбоя в программном обеспечении

Владельцам машин бесплатно обновят ПО.

Компания Mercedes-Benz в США отзывает 1,29 миллиона автомобилей из-за сбоя в программном обеспечении eCall, из-за которого аварийно-спасательные службы не могут сообщить точное местоположение автомобиля после аварии, передает Car and Driver.

Речь идет об автомобилях, проданных с 2016 по 2021 года. Среди них — классы A, B, C, E, GT, S, SL и SLC; CLA- и CLS-класс; и G-, GLA-, GLB-, GLC-, GLE- и GLS-класс. Все они были произведены в период с 2016 по 2021 год, но конкретные годы выпуска для различных продуктов различаются, поэтому владельцы должны проверить сайт отзывов Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), чтобы узнать, включен ли их автомобиль.

Как сообщает издание со ссылкой на информацию производителя, на данный момент не известно о каких-то случая материального ущерба, который мог возникнуть в результате проблемы с ПО, однако всем владельцам авто, которые отзываются, будет предоставлено бесплатное обновление программного обеспечения. Начало отзыва запланировано на 6 апреля.

В Mercedes-Benz объяснили, что временное отключение питания модуля связи, вызванного аварией, может привести к тому, что на картах местоположение автомобиля может быть указано неверно во время вызова экстренных служб. При этом разработчик заверил, что другие функции автоматического и ручного вызова службы экстренной помощи остаются полностью работоспособными.

В 2019 году компания уже расследовала инцидент, когда в Европе автоматическая система eCall сообщила неверное местоположение автомобиля. Отмечается, что этот инцидент был не единичным.

Напомним, в испанском городе Витория 38-летний уволенный сотрудник компании Mercedes-Benz разбил на угнанном экскаваторе более полусотни автомобилей на территории завода.

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