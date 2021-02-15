Компанія Mercedes-Benz оголосила про відкликання 1,3 млн. авто через збій у програмному забезпеченні

Власникам машин безкоштовно оновлять ПЗ.

Компанія Mercedes-Benz у США відкликає 1,29 мільйонів автомобілів через збій у програмному забезпеченні eCall, через яке аварійно-рятувальні служби не можуть повідомити точне місце розташування автомобіля після аварії, передає Car and Driver.

Йдеться про автомобілі, продані з 2016 по 2021 роки. Серед них — класи A, B, C, E, GT, S, SL і SLC; CLA- і CLS-клас; і G-, GLA-, GLB-, GLC-, GLE- і GLS-клас. Усі вони були виготовлені в період з 2016 по 2021 рік, але конкретні роки випуску для різних продуктів відрізняються, тому власники повинні перевірити сайт відгуків Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA), щоб дізнатися, чи ввімкнений їхній автомобіль.

Як повідомляє видання з посиланням на інформацію виробника, наразі не відомо про якісь випадки матеріального збитку, який міг виникнути внаслідок проблеми із ПЗ, проте всім власникам авто, які відгукуються, буде надане безкоштовне оновлення програмного забезпечення. Початок відкликання заплановано на 6 квітня.

У Mercedes-Benz пояснили, що тимчасове відключення живлення модуля зв'язку, викликаного аварією, може привести до того, що на картах розташування автомобіля може бути вказане неправильно під час виклику екстрених служб. Водночас розробник запевнив, що інші функції автоматичного та ручного виклику служби екстреної допомоги залишаються повністю працездатними.

У 2019 компанія вже розслідувала інцидент, коли в Європі автоматична система eCall повідомила неправильне розташування автомобіля. Зазначається, що цей інцидент був не поодиноким.

Нагадаємо, в іспанському місті Віторія 38-річний звільнений співробітник компанії Mercedes-Benz розбив на викраденому екскаваторі понад півсотні автомобілів на території заводу.

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