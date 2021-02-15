В Индии обезьяны ворвались в дом и похитили новорожденных близнецов: одного из них убили

Погибшему ребенку было всего восемь дней. Вторую девочку у диких животных отбили соседи.

В индийском городе Танджавур стая диких обезьян ворвалась в дом и похитила новорожденных близнецов, одного из которых позже нашли мертвым. Как сообщает Times of India, инцидент произошел в субботу, 13 февраля.

По словам 26-летней Р. Буванесвари, она была дома со своими 8-дневными близнецами и 5-летней дочерью. Ее 29-летний муж Раджа в этот момент был на работе. Пока девушка была в уборной, обезьяны ворвались в ее дом и украли детей. После этого она услышала плач одного из детей на улице. Выбежав туда, она увидела ребенка в руках у обезьяны. К животному подбежали соседи и отобрали у него девочку.

[ + – ] Р. Буванесвари со спасенным ребенком Фото: The Times of India

Где находился второй ребенок, было неясно. Мать обратилась в полицию, и та в конце концов обнаружила ребенка во рву.

Тело девочки направили в госпиталь государственного медицинского колледжа для проведения вскрытия.

Нападение на детей в Индии – достаточно частое явление. Так, два года назад обезьяны похитили 16-дневного младенца в селе Талабаста. Позже его нашли мертвым на дне колодца.

Как сообщалось ранее, в Мьянме обнаружили новый вид обезьян, но их осталось всего 250 особей.

Также в Малайзии обезьяна украла iPhone и устроила фотосессию.