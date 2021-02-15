В Індії мавпи увірвалися до будинку і викрали новонароджених близнюків: одного з них убили

Дитині, яка загинула, було всього вісім днів. Другу дівчинку у диких тварин відбили сусіди.

В індійському місті Танджавур зграя диких мавп увірвалася до будинку і викрала новонароджених близнюків, одного з яких пізніше знайшли мертвим. Як повідомляє Times of India, інцидент стався в суботу, 13 лютого.

За словами 26-річної Р. Буванесварі, вона була вдома зі своїми 8-денними близнюками і 5-річною дочкою. Її 29-річний чоловік Раджа в цей момент був на роботі. Поки дівчина була в туалеті, мавпи увірвалися до її будинку і вкрали дітей. Після цього вона почула плач одного з дітей на вулиці. Вибігши туди, вона побачила дитину в руках у мавпи. До тварини підбігли сусіди і відібрали у тварини дівчинку.

[ + – ] Р. Буванесварі з врятованою дитиною Фото: The Times of India

Де знаходилася друга дитина, було неясно. Мати звернулася в поліцію, і та зрештою виявила дитину в рові.

Тіло дівчинки направили в госпіталь державного медичного коледжу для проведення розтину.

Напад на дітей в Індії — досить часте явище. Так, два роки тому мавпи викрали 16-денне немовля в селі Талабаста. Пізніше його знайшли мертвим на дні колодязя.

Як повідомлялося раніше, у М'янмі виявили новий вид мавп, але їх залишилося всього 250 особин.

Також в Малайзії мавпа вкрала iPhone і влаштувала фотосесію.