Миллионы американцев из-за шторма остались без света и тепла, есть жертвы (видео)

Непогода начала свое наступление 12 февраля, и с тех пор ситуация только ухудшается.

Снежный шторм накрыл 25 американских штатов, оставив без света уже более четырех миллионов человек, и непогода продолжает бушевать, передает Dallas News.

О масштабах разгула стихии говорит и тот факт, что впервые в истории было выпущено предупреждение о снежной буре для всех 254 округов Техаса, который традиционно является самым жарким регионом страны.

[ + – ]

Буря разыгралась на Среднем Западе и в южной части США, где проживают около 150 миллионов человек. Самый сильный удар пришелся по Техасу, где сильный ветер пообрывал линии электропередач, оставив без света 2,8 млн. граждан.

Еще около 300 тысяч абонентов сидят в темноте и холоде на западном побережье в штате Орегон. Без электричества остались десятки тысяч жителей Миссисипи, Оклахомы, Миссури, Арканзаса. Из-за нетипичных для южных штатов холодов лопаются неутепленные водопроводные трубы. А в Луизиане из-за холода взорвался трансформатор.

Рекорды холодов побиты уже в 24 американских городах, режим чрезвычайной ситуации объявлен в семи штатах.

На карте Национальной метеорологической службы США четко видно задетые штормом регионы.

Совет по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT), чтобы снизить нагрузку на энергосистему, поврежденную в результате шторма, начал веерные отключения электроэнергии. Жителей штата предупредили о том, что их ждут более длительные, чем обычно, перебои с электроэнергией, временное отключение светофоров и другой инфраструктуры.

[ + – ]

[ + – ]

Из-за морозов и осадков дороги штата превратились в ледовые катки, поэтому людям рекомендуют лишний раз не выезжать из дома, чтобы избежать ДТП. Из-за обмерзания закрыты два главных аэропорта Хьюстона, а детей переводят на дистанционное обучение.

[ + – ]

[ + – ]

О ситуации с состоянием энергосистемы обеспечивающие компании отчитываются в соцсетях.

[ + – ]

Тем временем в городах, страдающих от веерных отключений света, люди пытаются продержаться в сложившихся условиях. Чтобы как-то согреться, жители Северного Техаса надевают на себя максимум одежды, греются у каминов, а у кого – ни света, ни камина, вынуждены спасаться от холода в своих автомобилях, где пережидают непогоду в относительном тепле, передает CBS.

Фото: Clint Cash

[ + – ]

Попытки согреться в автомобилях оборачиваются и трагедиями. Так, женщина и девушка умерли в гараже в Хьюстоне, отравившись угарным газом. Аналогичное происшествие имело место еще в одной семье, где пострадали мужчина и ребенок. Их доставили в больницу, однако о дальнейшем их состоянии неизвестно.

А 78-летний житель Техаса, споткнувшись в снегу, упал и не смог выбраться. За два часа он замерз насмерть.

[ + – ]

Людям, у которых нет ни крыши над головой, ни машины, чтобы согреться, помогают местные власти. Так, в Далласе соцработники забрали 130 бездомных с шоссе Норт-Стеммонс и временно расселяют их в отелях города. За номера заплатили некоммерческие организации, которые занимаются помощью бездомным, и церковные приходы.

По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, такая погода будет держаться еще несколько дней.

[ + – ]

Напомним, в начале прошлой недели на север Германии обрушились обильные снегопады, спровоцировавшие транспортный коллапс на дорогах и ограничение движения.

Непогода не обошла стороной и Украину. Так, 12 февраля Киев сковали пробки, а ГСЧС сообщила об ухудшении метеоусловий на всей территории страны.