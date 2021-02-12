Киев застыл в пробках из-за непогоды: куда лучше не ехать (фото, видео)

Движение затруднено, преимущественно, на правом берегу. Непогода в столице сопровождается авариями.

В пятницу, 12 февраля, из-за непогоды многие улицы Киева застыли в пробках. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

По данным сервиса, движение затруднено, преимущественно, на правом берегу столицы. Пробки образовались на улицах Глубочицкой, Сечевых Стрельцов, Бульварно-Кудрявской, на бульваре Тараса Шевченко, улицах Владимирской, Прорезной, Антоновича, на проспекте Валерия Лобановского, Южный мост (при движении в сторону левого берега).

По другую сторону Днепра движение затруднено на улице Хаткевича, проспекте Гагарина, Днепровской набережной, улице Автопарковой.

Фото: Скриншот

Непогода сопровождается авариями. Так, днем в пригороде столицы – городе Вишневом – прошло ДТП с опрокидыванием.

На площади Дарницкой случилась авария с участием легковушки, которая ехала на красный сигнал светофора, и маршрутки с пассажирами. В результате ДТП Никто не пострадал.

Ранее стало известно, что для эвакуации застрявших из-за снегопада в Киеве грузовиков задействовали бронетехнику.

Ранее сообщалось, что Киев накрыли снегопады в ночь на 9 февраля, толщина снежного покрова в некоторых местах достигает 30-40 см. Все основные магистрали столицы стоят в пробках. А в Украине из-за снегопадов ограничили движение в шести областях.