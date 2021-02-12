Київ застиг у заторах через негоду: куди краще не їхати (фото, відео)

Рух ускладнений, переважно, на правому березі. Негода в столиці супроводжується аваріями.

У пʼятницю, 12 лютого, через негоду багато вулиць Києва застигли в заторах. Про це свідчать дані Google Maps.

За даними сервісу, рух утруднений, переважно, на правому березі столиці. Затори утворилися на вулицях Глибочицькій, Січових Стрільців, Бульварно-Кудрявській, на бульварі Тараса Шевченка, вулицях Володимирській, Прорізній, Антоновича, на проспекті Валерія Лобановського, Південному мосту (при русі в сторону лівого берега).

По інший бік Дніпра рух ускладнений на вулиці Хоткевича, проспекті Гагаріна, Дніпровській набережній, вулиці Автопарковій.

Фото: Скриншот

Негода супроводжується аваріями. Так, вдень у передмісті столиці — місті Вишневому — сталося ДТП з перекиданням.

На Дарницькій площі трапилася аварія за участю легковика, який їхав на червоний сигнал світлофора, і маршрутки з пасажирами. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Раніше стало відомо, що для евакуації вантажівок, які застрягли через снігопад в Києві, задіяли бронетехніку.

Раніше повідомлялося, що Київ накрили снігопади у ніч на 9 лютого, товщина снігового покриву в деяких місцях досягає 30-40 см. Всі основні магістралі столиці стоять в заторах. А в Україні через снігопади обмежили рух в шести областях.